تراجع التقدم العالمي في مكافحة الجوع وتفاقم الأزمة في أفريقيا

لم يعد العالم يحقق تقدما يذكر في مكافحة الجوع، بل إن الوضع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتدهور منذ عام 2018، وفقا لتقريرين نُشرا قبل اليوم العالمي للأغذية الموافق 16 أكتوبر الجاري.

وتقع سبع من ثمان دول صُنفت فيها مستويات الجوع على أنها مقلقة في المنطقة، كما أن أكبر أزمات غذائية حادة مسجلة في المنطقة أيضا وهي : السودان ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسجل مؤشر الجوع العالمي، الذي نشرته منظمة "إغاثة جوعى العالم" الألمانية بالتعاون مع منظمتين شريكتين، ارتفاعا للمرة الأولى مقارنة بعام 2018.

وتفاقمت مستويات الجوع في 32 دولة، في حين أحرزت 20 دولة تقدما محدودا. ويأخذ المؤشر في الاعتبار سوء التغذية وسوء التغذية بين الأطفال ومعدلات الوفاة بين الأطفال.

ووفقا لتحليل أجرته منظمة "العمل ضد الجوع" الإغاثية، عانى نحو 266 مليون شخص في 47 دولة ومنطقة شملها الرصد عام 2025 من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وكان ثلثا هؤلاء يعيشون في عشر دول فقط. وأشار التحليل إلى أن النزاعات المسلحة تمثل السبب الرئيسي لهذه الأزمة، إذ تؤدي إلى تهجير السكان وتدمير سبل عيشهم. كما تزيد موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع أسعار المواد الغذائية من حدة المعاناة.

وفي الوقت نفسه، تراجع تمويل المساعدات الغذائية الإنسانية في مناطق الأزمات بنسبة 59% بين عامي 2022 و2025، وفقا للمنظمة. وأدى ذلك إلى تقليص برامج المساعدات، فضلا عن تراجع القدرة على رصد الأزمات بصورة كافية.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بتراجع طفيف في عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع المزمن على مستوى العالم، ليصل إلى 645 مليون شخص عام 2025. غير أن هذا الرقم يستند إلى مقياس مختلف عن المقياس المستخدم في رصد أزمات الأمن الغذائي الحادة.

وقد أسفرت الحرب في السودان ، الدائرة منذ 2023، عن اندلاع واحدة من أسوأ أزمات الجوع الحاد في العالم. وقد تضرر نحو 6ر24 مليون شخص بسبب انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال عام 2025، أي نحو نصف تعداد السكان تقريبا.

وقد تم الإعلان عن المجاعة عام 2025 في مدينتي الفاشر و كادوقلي المحاصرتين. وحتى مايو 2026، كانت هناك 14 منطقة مصنفة على أنها على شفا المجاعة.

وفيما يتعلق بنيجيريا، لا توجد دولة أخرى غيرها شهدت تدهورا أكبر في وضع الجوع منذ 2018، وفقا لمؤشر الجوع العالمي. وقد ارتفعت قيمة المؤشر من 2ر28 إلى 3ر34 نقطة، أي أقل من مستوى الفئة " المقلقة".

ووفقا لمنظمة " العمل ضد الجوع، فإن نيجيريا سجلت أكبر أزمة جوع حادة منذ 2025، حيث تضرر 6ر30 مليون شخص، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 7ر34 مليون شخص قد يتضررون من موسم المجاعة 2026. ويقدر أن 4ر6 مليون طفل أقل من خمسة أعوام يعانون من سوء تغذية حاد.