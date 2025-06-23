ما هو موقف كوريا الشمالية من الهجوم الأمريكي على إيران؟

نددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الاثنين، بـ"أشد العبارات" بالضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية، معتبرة أنها تمثل "انتهاكًا خطيرًا لسيادة إيران ومصالحها الأمنية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وجاء في بيان الخارجية أن "الولايات المتحدة استغلت المصالح الأمنية لدولة ذات سيادة لتحقيق أهدافها الخاصة"، واصفة الضربات بأنها "اعتداء غير مبرر يقوّض الاستقرار الإقليمي ويُنذر بحرب شاملة جديدة في الشرق الأوسط"، بحسب شبكة سكاي نيوز.عربية الإخبارية.

كما حمل البيان انتقادات حادة لإسرائيل، معتبرًا أن "تصرفاتها تمثل انتهاكًا غير قانوني لسيادة إيران وجريمة ضد الإنسانية"، على حد تعبيره.