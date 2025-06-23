التعليم: غدا فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين ولمدة شهر

أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم فتح باب التقدم للمعلمين والأخصائيين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي 2025-2026 طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2020 بشأن ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة.

وحددت الإدارة المركزية لشئون المعلمين، في خطاب رسمي، موعد التقدم لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين، تنسيق التعليم الابتدائي - التعليم ع ث - التعليم الفني - الخدمات) بداية من غدا الثلاثاء 24 يونيو الجارى ولمدة شهر من تاريخه.

وأرسلت الإدارة المركزية لشئون المعلمين استمارة تغيير المسمى الوظيفي للمديريات التعليمية على أن يكون نموذج موحد لكل المديريات التعليمية وتقوم إدارة التنسيق المختص بتجميع البيانات من الإدارات التعليمية وفقا للنموذج المعد لذلك مرفق نموذج لملء البيانات المطلوبة على أن يتم إرسال نسخة ورقية معتمدة، وأخرى إلكترونية (EXCEL) .