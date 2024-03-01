دورتموند يفتتح مكتبه في مدينة نيويورك

افتتح نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم ثالث مكاتبه الخارجية في مدينة نيويورك الأمريكية لدعم نشاطاته التسويقية في قارة أمريكا.

وذكر نادي دورتموند اليوم الجمعة أن الافتتاح جرى الليلة الماضية، بحضور 300 ضيف من عالم السياسة والأعمال والرياضة في مركز التجارة العالمي 1.

ويقع المقران الآخران لدورتموند في شنغهاي وسنغافورة.

وكان فريق الكرة سافر في رحلات ما قبل الموسم إلى الولايات المتحدة في السابق ويدير أكاديمية تدريبية في دالاس.

ويكتسب السوق الأمريكي أهمية حيث ستقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في أمريكا العام المقبل، كما تستضيف الولايات المتحدة منافسات كأس العالم 2026 مع كندا والمكسيك.

وقال هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لدورتموند: " مع اقتراب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026 للرجال على وجه الخصوص، نرى تزايدا كبيرا في الاهتمام بكرة القدم في هذا الجزء من العالم ونحن سعداء كوننا قادرين على جلب قصتنا المميزة لتقديمها للناس هناك".

وأضاف: " لدينا حاليا آمال مرتفعة في التأهل لبطولة كأس العالم للأندية".

وقال المدير الإداري كارستين كرامر: " من المهم أن يكون لنا تواجد طويل الأمد في هذه الأسواق، مع موظفينا للتواصل المباشر مع السكان المحليين".