قالت سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن المؤتمر الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان: "الوعي وركائز تحقيق التنمية المستدامة"، والذي يستمر يومي 8 و9 سبتمبر الجاري يأتي في سياق حرص منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية على ترسيخ دور الوعي كعامل محوري لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت للشروق: "المؤتمر يتيح منصة للحوار تجمع صُنّاع القرار وقادة الفكر والاعلاميين والأكاديميين والشباب وممثلي المؤسسات الدينية والمدنية، بهدف صياغة رؤى مشتركة تسهم في تعزيز قيم المواطنة وتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق مستقبل أفضل".

ويأتي المؤتمر برعاية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمهندس حسام صالح رئيس لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمي في تحالف التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، وسمية الألفي استشاري تنموي لحقوق الأسرة والطفل، والدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوي بدار الإفتاء المصرية، بالإضافة لعدد من الإعلاميين بينهم سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشهد المؤتمر خلال يوميه ثلاث جلسات حوارية؛ تناقش الأولى " التحديات الثقافية للتنمية المستدامة"، والثانية: " مصادر بناء الوعي: الذكاء الاصطناعي والابداع"، أما الجلسة الأخيرة فتستعرض تجارب وخبرات الشباب حول الوعي والتنمية المستدامة