مظاهرة في ستوكهولم تنديدا بدعوات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة

تظاهر المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم السبت، احتجاجًا على المقترحات الأميركية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وتجمع المتظاهرون في منطقة أودن بلان في ستوكهولم، مرددين هتافات منددة بدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات مثل "لا للتهجير القسري ولا للإبادة الجماعية"، و"المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف".

وطالب المشاركون في الفعالية بفرض حظر على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48 ألفًا و339 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111 ألفًا و753 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

ويشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من شهر يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع.