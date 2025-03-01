ياسمين عبد العزيز تفاجئ خالد سليم بحملها في الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "وتقابل حبيب" بظهور ليل الحسيني (ياسمين عبد العزيز)، وهي أم لطفلتين هما سارة ونور، ومتزوجة من يوسف أبو العزم (خالد سليم)، ويعيشان في قصر عائلة أبو العزم الذي يضم أكثر من مبنى.

وتفاجأ ليل بحملها، ويبدو أنها غير سعيدة بالحمل الذي اكتشفته يوم عيد زواجها، ويشعر زوجها يوسف بأن هناك أمرًا ما؛ لتخبره ليل بحملها فيسعد يوسف بالخبر، ويخبرها بأنه ليس هناك مشكلة من ذلك وأنه يتمنى أن تكون حامل في ولد.

وأهدى القائمون على مسلسل وتقابل حبيب، العمل إلى روح المنتجين الأربعة الراحلين حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحي الذين لقوا مصرعهم في حادث سيارة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم كتابة الإهداء في بداية تتر المسلسل.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول ليل (ياسمين عبد العزيز) سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها يوسف (خالد سليم) لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفي نفس الوقت تخوض قصة حب شائك مع فارس (كريم فهمي)، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.