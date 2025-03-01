زيلينسكي بعد المشادة الكلامية مع ترامب: علاقة كييف بواشطن يمكن إنقاذها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ علاقة كييف بواشطن يمكن بالطبع إنقاذها، وذلك عقب المشادة الكلامية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الجمعة.

وصرح زيلينسكي لشبكة فوكس نيوز، بأنّه يمكن بالطبع إصلاح العلاقات بين البلدين لأنّ هذه علاقات تتجاوز حدود الرئيسَين، مضيفًا: «إنها علاقات قوية وتاريخية بين شعبينا».

وأوضح أنه لا يريد أن يخسر الولايات المتحدة كشريك. وشدد زيلينسكي على أنه يريد أن يكون ترامب أكثر إلى جانبهم في المفاوضات لإنهاء النزاع.

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن الخلاف مع الرئيس الأمريكي ليس جيدا للجانبين.

لكن زيلينسكي قال إن ترامب - الذي يصر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام – يجب أن يفهم أن أوكرانيا لا تستطيع تغيير مواقفها تجاه روسيا فجأة.

ونوه بأنّ أوكرانيا لن تدخل في محادثات سلام مع روسيا حتى تحصل على ضمانات أمنية بعدم التعرض لهجوم آخر.