الحكومة اليابانية: «ريوا» سيكون اسم الحقبة الجديدة للإمبراطور «ناروهيتو»

أعلنت الحكومة اليابانية، الاثنين، أن "ريوا" سيكون اسم الحقبة الجديدة التي سيحكم فيها إمبراطور البلاد الجديد، ناروهيتو ، ولي العهد الحالي.

وتبدأ الحقبة الجديدة في الأول من مايو، عندما يعتلي ناروهيتو عرش الأقحوان الذي يشغله حاليا والده، الإمبراطور أكيهيتو.

وقال يوشيهيدي سوجا، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي إن اسم "ريوا" مقتبس من "مانيو-شو" وهي أقدم وأهم كتابات الشعر في الأدب الياباني، والتي تم تجميعها في القرنين السابع والثامن.

وفي العصر الحديث للعولمة المتوسعة، يفضل المزيد من اليابانيين التقويم الجريجوري لنظام العصر الياباني، والذي بدأ منذ حوالي 1370 عاما.

ولكن نظام العصر مازال يستخدم على نطاق واسع في الحكومات والشركات.

ومن المقرر أن يتخلى أكيهيتو، البالغ من العمر 85 عاما، عن العرش في 30 من أبريل الجاري، وذلك في أول تنازل عن العرش منذ حوالي 200 عام، لينتهي بذلك عصر "هيسي" الحالي.