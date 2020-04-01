بوتين يمنح الحكومة سلطة إعلان حالة الطوارىء للحد من انتشار فيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يمنح الحكومة صلاحيات إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وبموجب القانون، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الأربعاء، تحصل الحكومة الروسية على صلاحيات إعلان حالة الطوارئ أو حالة التأهب القصوى على كامل الأراضي الروسية أو في أي جزء منها.

وأشير في المذكرة التوضيحية المرفقة بالقانون، إلى أنه تم إعداده نظرا لضرورة التعامل على وجه السرعة مع التحديات المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبموجب القانون أيضا سيكون بإمكان الحكومة تنسيق عمل المنظومة الموحدة للإنذار من حالات الطوارئ وإزالة آثارها.

وسيحق للحكومة فرض قيود على تجارة مستلزمات طبية معينة لمدة تصل إلى 90 يوما، وتعليق فتح ملفات الإفلاس أمام المحاكم، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى متعلقة بحجوز الدولة والعقود بين الدولة والشركات، وتبني إجراءات دعم شركات الخدمات السياحية.

جدير بالذكر أن حق إعلان حالة الطوارئ كان في وقت سابق بيد الرئيس الروسي حصرا.