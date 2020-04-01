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رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وتراجع نيكي 1.22 في المئة إلى 18686.12 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 في المئة إلى 1388.66 نقطة.