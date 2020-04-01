 المؤشر نيكي ينخفض 1.22% في بداية التعاملات بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي ينخفض 1.22% في بداية التعاملات بطوكيو

رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 6:20 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 6:20 ص

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وتراجع نيكي 1.22 في المئة إلى 18686.12 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 في المئة إلى 1388.66 نقطة.


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