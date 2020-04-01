البط يستغل الحجر الصحي في فرنسا للتجول في شوارع باريس

استغل البط تدابير الحجر الصحي في فرنسا للحد من انتشار فيروس ورونا المستجد، بالتجول في شوارع باريس.

وأشارت محطة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية أن"البط يستغل الحجر الصفي في فرنسا للتجول في شوارع باريس، موضحة أنه مع استمرار الحجر المنزلي تستأنف الحياة البرية مكانها في العاصمة الفرنسية باريس، ولم يعد البط يبقى على ضفاف نهر السين ولكنه يتجول الآن في شوارع باريس الهادئة.

وأظهرت مقاطع فيديو تجول البط في الشوارع بين المحلات التجارية مستغلاً الحجر.

وفي شورع مدينة نانت، التي تتمتع بهدوء على المتنزهات والحدائق، انتشر البط في شوارع المدينة خلال فترة الحجر.