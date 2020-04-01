 وزراء الحكومة التونسية يتبرعون بنصف رواتبهم لمجابهة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزراء الحكومة التونسية يتبرعون بنصف رواتبهم لمجابهة كورونا

تونس - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 10:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 10:52 م

أعلن وزراء الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، التبرع بنصف رواتبهم لشهر أبريل لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وستذهب الأموال إلى صندوق خصصته الحكومة لجمع التبرعات لمجابهة الفيروس وتوفير التجهيزات الطبية في المستشفيات العمومية.

ويشارك في حملات التبرع لاعبون ورجال أعمال وشركات وفنانون ومواطنون عبر تحويلات مالية أو رسائل نصية إلكترونية.

وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستخصص 850 مليون دولار لمواجهة آثار الأزمة الصحية بجانب صرف 400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، لكنها أوضحت أيضا بأنها ستحتاج إلى المزيد من السيولة لمجابهة الوضع.

وأعلنت السلطات الطبية اليوم، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 423 إصابة بجانب 12 حالة وفاة.


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