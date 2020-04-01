التنمية المحلية: تجهيز 528 مقرا بالمدارس ومراكز الشباب لصرف لصرف معاشات أبريل

شعراوي: مراعاة كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا في الأماكن المجهزة





قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة نجحت بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظات في تجهيز حوالي ٥٢٨ مقرا لصرف المعاشات وتكافل وكرامة في عدد من المدارس ومراكز الشباب والاستادات الرياضية والساحات الملاصقة والقريبة من مكاتب البريد بالتعاون مع عدد من الشباب المتطوعين والجمعيات الأهلية في القري والمدن بالمحافظات، خلال شهر أبريل الجاري.

وأضاف شعراوي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة وهيئة البريد المصري والمحافظين للتخفيف عن كاهل المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم في هذه الأماكن مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بين المواطنين، علاوة على توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة لهم بالإضافة لاتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات أو تكافل وكرامة لمنع التكدسات والزحام.

وأشاد الوزير بالجهود التي يقوم بها الشباب من المتطوعين بكافة المحافظات لدعم جهود الحكومة وكافة وزارتها المعنية لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة فيما يخص تنظيم عملية توزيع المعاشات لكبار السن طبقاً للإجراءات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.

وشدد علي أن الحكومة بكافة وزارتها حريصة كل الحرص علي تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتيسير والتسهيل علي المواطنين في الحصول علي الخدمات وحمايتهم من نقل عدوي فيروس كورونا ومنع التجمعات والتكدسات حفاظًا علي سلامتهم وصحتهم.