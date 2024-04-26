فى إطار احتفال وزارة الثقافة باليوم العالمي للتراث، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش حفلا جديدا لفرقة "ومضة" المتخصصة في فنون خيال الظل والأراجوز بمركز إبداع بيت السحيمي (بشارع المعز)، وذلك في السادسة من مساء اليوم الجمعة.

تقدم الفرقة احتفالية مميزة بعنوان "مصر التراث"، بطولة الفنانين علي أبو زيد، محمود السيد ومصطفى الصباغ بالإشتراك مع لاعب الأراجوز صابر شيكو.

يذكر أن الفنون المصرية التراثية التي تم تسجيلها على قوائم اليونسكو هي: الأراجوز، السيرة الهلالية، التحطيب، النسيج اليدوي المصري، الإحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة، النخلة، الخط العربي والنقش على المعادن، حيث تقوم وزارة الثقافة بدور هام في دعم هذه الفنون للحفاظ عليها من الاندثار، إلى جانب تعريف الأطفال والأسرة بهذه الفنون التي تعبر عن هويتنا وثقافتنا.

كما يسلط العرض الضوء على عروض الأراجوز والتي تعد شكلا من أشكال عروض الدمى المسرحية التقليدية في مصر وهي تراث لا مادي أُدرج عام 2018م.

جدير بالذكر أن فرقة "ومضة" تم تأسيسها عام 2003م على يد الأستاذ الدكتور نبيل بهجت، بهدف إحياء هذه الفنون ولها مشاركات في العديد من المهرجانات والفعاليات، الفنية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، كما مثلت فرقة ومضة مصر بعدد كبير من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم صندوق التنمية الثقافية بدور كبير في الحفاظ على الفنون التراثية، حيث تقدم الفرقة عرضا لخيال الظل والأراجوز في الجمعة من كل أسبوع، بمركز إبداع بيت السحيمي.