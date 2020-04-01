ألمانيا: تسجيل 149 حالة وفاة و5453 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 67 ألفًا و366 إصابة و732 حالة وفاة.



جاءت هذه الأرقام في آخر تحديث لحصيلة ضحايا وباء كورونا في البلاد، نشرها معهد روبيرت كوخ للأمراض المعدية حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.



وتحتل ألمانيا المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد الإصابات بكورونا، لكن حصيلة الوفيات فيها أقل بكثير من الدول الأوروبية الأخري الأكثر تضررًا من الوباء مثل إيطاليا (أكثر من 12 ألف حالة) وإسبانيا (أكثر من 8 آلاف حالة) وفرنسا (أكثر من 3500 حالة).



وتفرض ألمانيا قيودًا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، فأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.