البنتاجون يرفض إخلاء حاملة طائرات موبوءة بالفيروس

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الأول، إن الوقت ليس مناسبا لإخلاء حاملة طائرات أمريكية تفشى فيروس كورونا بين طاقمها، مضيفا أنه لم يقرأ بالتفصيل رسالة من قبطان الحاملة يناشد فيها طلب المساعدة.

كانت رويترز نشرت في وقت سابق رسالة من بريت كروزير قبطان حاملة الطائرات ثيودور روزفلت الراسية في جزيرة جوام (في غرب المحيط الهادئ)، يدعو فيها إلى إجلاء أربعة آلاف بحار من على متن الحاملة وعزلهم صحيا.

وخلال حديثه لمحطة "سي.بي.إس" لم يعلق وزير الدفاع الأمريكي بشكل مباشر على اقتراح قبطان الحاملة، على الأقل في الأجزاء التي بثتها المحطة. وعندما سُئل عما إذا كان الوقت مناسبا لإخلاء الحاملة قال إسبر" "لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه النقطة".

وتابع: "ننقل الكثير من الإمدادات والمساعدات، المساعدات الطبية، إلى الحاملة في (جزيرة) جوام. نوفر طواقم طبية إضافية..."، مؤكدا أن الهدف لا يزال يتمثل في احتواء الفيروس وإنه لا توجد أي حالات خطيرة بين أفراد الطاقم.

ووفقاً لمسؤولين عسكريين، فإن الفيروس تفشى بين طاقم الحاملة، وأن عشرات الأشخاص أصيبوا بالفيروس، وأن القوات البحرية فشلت في مساعدة السفينة.

وقال نائب وزير البحرية الأمريكية، توماس مودلى، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "يجب نقل البحارة من السفينة، ولكن لا توجد أسرة كافية في جوام لاستيعاب الطاقم بأكمله".

وأضاف مودلي: "سنضطر إلى التحدث إلى الحكومة هناك لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الحصول على بعض الفنادق، وإنشاء بعض المرافق هناك، نحن نقوم بذلك بطريقة منهجية للغاية لأنها ليست مثل سفينة الرحلات البحرية".