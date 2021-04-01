مصرع وإصابة 8 أشخاص في تفحم 6 سيارات بالطريق الدائري الأوسطي بحلوان

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون فى حادث تصادم 6 سيارات وتفحمها أعلى الطريق الأوسطي بمدينة حلوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث نتج عن تصادم سيارات نقل «مقطورة» و«فنطاس» و3 سيارات ملاكي و«ميكروباص».



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات واشتعال النيران بها، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وبالفحص تبين تصادم 6 سيارات بينها سيارة نقل بمقطورة وفنطاس مما أسفر عن اشتغال النيران في السيارات، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.