 إيطاليا تسمح للسفينة أوبن آرمز بإنزال مهاجرين قامت إنقاذهم - بوابة الشروق
الخميس 1 أبريل 2021 6:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

إيطاليا تسمح للسفينة أوبن آرمز بإنزال مهاجرين قامت إنقاذهم

د ب أ
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 5:14 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 5:14 م
أفادت منظمة "أوبن آرمز"، عبر موقع تويتر اليوم الخميس، بأن السلطات الإيطالية منحت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" الإذن بإنزال أكثر من 200 مهاجر على جزيرة صقلية.

وكان تم إنقاذ المهاجرين عبر العديد من العمليات التي قامت بها قوارب صغيرة في البحر المتوسط.

وأوضحت أوبن آرمز أن السلطات الإيطالية استقبلت بعضهم بالفعل لأسباب صحية، وسيتم نقل الأشخاص الـ 209 المتبقين إلى بوزالو بالقرب من مدينة راجوزا.

وتقوم منظمات خاصة بصورة منتظمة بإنقاذ المهاجرين الذين تتقطع بهم السبل في البحر المتوسط خلال محاولات الوصول إلى أوروبا بقوارب صغيرة، عادة ما تنطلق من ليبيا.

وتنتقد بعض الدول عمليات الإنقاذ هذه، وتعتبرها تشجيع على استمرار محاولات الهجرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك