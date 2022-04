كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد لاعبه البرتغالي برونو فرنانديز حتى 2026.

وأعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي أن برونو فرنانديز قد وقع على عقدًا جديدًا سيبقيه في النادي حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وساهم بورنو فرنانديز في 49 هدفًا وصنع 39 تمريرة حاسمة في 117 مباراة بقميص مانشستر يونايتد.

ونجح الدولي البرتغالي في تسجيل هدفين لمنتخب بلاده البرتعال هذا الأسبوع في ظهوره الدولي الـ42 ضد مقدونيا الشمالية ليتأهل المنتخب البرتغالي رسميًا لمونديال قطر 2022.

وفي أول تعليق له بعد تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد قال برونو فرنانديز:" منذ اللحظة التي انتقلت فيها لمانشستر يونايتد ، كانت لدي علاقة خاصة مع النادي ومع جماهيرنا الرائعة، لقد نشأت وأنا أشاهد هذا الفريق ، وكنت أحلم بالحصول على فرصة اللعب هنا يومًا ما".

وأضاف:" هذا الحلم أصبح حقيقة الآن وشرف لي".

وأتم:" لقد شاركنا بعض اللحظات الرائعة على مدار السنوات الماضية ، لكن الأفضل لم يأت بعد مني ومن هذا الفريق".

Bruno is here to stay! 😍🔒#MUFC | @B_Fernandes8