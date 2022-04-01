مدرب مانشستر يونايتد: ماجواير لن يتعرض لصيحات الاستهجان في أولد ترافورد

قال الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه على ثقة بعدم تعرض مدافع الفريق هاري ماجواير للإساءة من جانب جماهير فريقه، وذلك بعدما تعرض لصيحات استهجان خلال مشاركته مع المنتخب الإنجليزي.

وتعرض اسم ماجواير لصيحات الاستهجان، وذلك قبل المباراة الودية التي تغلب فيها منتخب بلاده على كوت ديفوار 3 /صفر، الأمر الذي تسبب في تلقي ردود أفعال غاضبة من المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت ولاعبيالفريق.

ووصف ساوثجيت رد فعل الجماهير على ماجواير في ملعب "ويمبلي" بالمزحة، فيما دافع كل من هاري كين وجوردانهيندرسون وجاك جريليش وديكلان رايس عن ماجواير.

وبالنظر إلى تألق المدافع ولعبه دورا كبيرا في تأهل فريقه للدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2018 ونهائي كأسأمم أوروبا (يورو 2020)، بدا وأن الانتقادات تتعلق بشكل أكبر بأدائه مع ناديه.

وتعرض ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، لبعض الانتقادات في موسم صعب في "أولد ترافورد".

ورغم ذلك فإن رانجنيك لا يتوقع أن يتلقى اللاعب ردا مماثلا من جماهير فريقه.

وبسؤاله إذا ما كان قد تحدث إلى ماجواير عن الواقعة قال رانجنيك: "لم اتحدث معه بعد، لكنني اتحدث بانتظام منذ أنتواجدت هنا، لذلك فهو يعلم موقفي منه جيدا".

وأضاف: "إنه لاعب مهم بالنسبة للفريق وللنادي، إنه القائد".

وأضاف: "لم أفهم ما حدث في ويمبلي، وذلك لم يحدث في ملعبنا، لأن الجمهور خلف الفريق وقائدنا، لقد لعب بشكلجيد لمانشستر يونايتد وإنجلترا في الأعوام الماضية".

وتابع: "جاريث ساوثجيت تحدث عن ذلك الأمر بعد المباراة، وكذلك هاري كين، لم أشاهد المباراة لكنني سمعت بما حدثحينما قاموا بإعلان أسماء اللاعبين، من الصعب فهم ذلك".

وقال رانجنيك: "لم اتحدث إليه بشكل شخصي، لكنني متأكد بأن ذلك لن يحدث أبدا في ملعبنا، وأن يحدث ذلك فيمباريات دولية فهو أمر غير معتاد".