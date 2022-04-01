تحدث عادل مصطفى، نجم ومدب الأهلي السابق، عن الانتقادات التي وجهت للبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد صلاح قائد الفراعنة، بعد الفشل في التأهل لمونديال قطر 2022.

وخسر المنتخب الوطني من نظيره السنغالي بركلات الترجيح، بنتيجة 3-1، في لقاء الإياب الذي انتهى وقته الأصلي بهدف دون رد، في داكار، بعدما فاز الفراعنة على ستاد القاهرة بنفس النتيجة.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: «الأمر انتهى الآن علينا التقييم بشكل منطقي وعادل، لست ضد الانتقادات التي توجه لـ كيروش أو محمد صلاح ولكن، يجب وضع حلول لصالح المنتخب أولا».

وتابع: «لا تذبحوا صلاح انتقدوه فقط، هو لا يلعب لنفسه وفي جيل المنتخب مع برادلي كان لاعبا مؤثرا للغاية».

وشدد: «صلاح ليس ماكينة ألمانية ستعطيك كل ما تريد، هو في النهاية لاعب وبشر طبيعي، إنجازاته مع المنتخب مؤثرة فهو له دورا كبيرا على المستوى الهجومي بعيدا عن فكرة عدم تأهل المنتخب كمجموعة للمونديال».

وأتم: «لا تذبحوا محمد صلاح، لا يجب أن ننسى ما فعله لمنتخب مصر، علينا انتقاده بمنطقية وعدل أولا».