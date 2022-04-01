الداخلية : ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة بينها قضايا حجب سلع غذائية





واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.



ضبط (3 أطنان أسمنت) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول،بحوزة (مالك مستودع لتجارة الأسمنت) بمحافظة المنوفية.



ضبط (قرابة 4 أطنان أعلاف حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالإقتصاد المصري، بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.



ضبط ( 5400 أسطوانة بوتاجاز) تم ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مستودع بوتاجاز) بمحافظة القليوبية.



ضبط (قرابة 7 أطنان دواجن مجمدة) معبأة داخل عبوات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة ومخرن لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحر الأحمر.



ضبط (أكثر من 3 أطنان أسماك مجمدة – جمبرى مجمد) معبأة داخل عبوات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحر الأحمر.



ضبط (قرابة 2 طن مقطعات لحوم) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.



ضبط (7 أطنان سكر حر – دقيق أبيض – زيت طعام) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخرن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.



ضبط (قرابة 5 أطنان تمور) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخرن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.



ضبط (5720 عبوة مكملات غذائية) بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسؤول عن محل لتجارة المكملات الغذائية) بمحافظة الغربية.



ضبط (قائد سيارة حال سير بمحافظة الفيوم وبحوزته (قرابة 9 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعي ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن دقيق فاخر بدون ترخيص تابع لأحد المصانع -كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بحجب وتجميع كميات من الدقيق الفاخر استخراج 72% مجهول المصدر وغير مصحوب بأية بيانات تدل على مصدره بقصد بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (أكثر من 7 أطنان دقيق استخراج 72%).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص )بإدارة شقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم، واستغلالها كمخزن بدون ترخيص ، وقيامه بتجميع وحجب كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه ، وأمكن ضبط (أمين المخزن – حارس المخزن) حال تواجدهما داخل المخزن ، وعُثر بداخله على (2 طن سكر – 23 طن دقيق - 3٫680 طن زيت) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.