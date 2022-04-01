إزالة 175 حالة تعدى وتحرير 1834 محضر تبوير في المنوفية



أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات فورية خلال شهر مارس الماضى، حيث بلغ 175 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية 7 أفدنة و7 قراريط بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وشدد المحافظ على أننا مستمرون بكل حزم فى رصد وإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.. يأتى هذا فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها حفاظاً على حقوق وهيبة الدولة.



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تحرير 1834 محضر تبوير للأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 290 فدانا و23 قيراطا بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من 19 فبراير الماضى وحتى الآن، لافتا إلى إعادة زراعة 67 حالة تم تبويرها بمساحة 12 فدانا وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بها وإعادة تلك الأراضى إلى طبيعتها الزراعية.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه تم تنفيذ إزالة فورية 35 حالة تعدى بمركز شبين الكوم على مساحة فدان وإزالة 41 حالة بمركز أشمون بمساحة فدان وقيراط، وإزالة 14 حالة بالباجور بمساحة 18 قيراطا، وحالتى تعدى بمركزي تلا ومنوف، فيما تم تنفيذ إزالة لـ14 حالة ببركة السبع على مساحة 22 قيراطا، فضلا عن إزالة 21 حالة بقويسنا على مساحة فدان و19 قيراطا، و32 حالة تعدى بمركز الشهداء بمساحة فدان و5 قراريط، وكذا إزالة 15 حالة إصلاح زراعي بمساحة 10 قراريط وحالة تعدى آخر بمركز السادات.



ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها، مشددا على أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.