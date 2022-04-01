تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 والتي جاء في مقدمتها:

تصل إلى 3 آلاف جنيه.. شركات الحديد ترفع الأسعار

أعلنت شركات الحديد رفع الأسعار فى السوق المحلية، بنحو 3 آلاف جنيه للطن ليصل متوسط سعر الحديد إلى ما يتراوح بين 19.900 جنيه 20.976 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ليصل إلى المستهلك بما لا يقل عن 21 الف جنيه للطن، كما قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، وبحسب الزينى، أعلنت شركة حديد المصريين والسويس للصلب رفع أسعارهم، إلى نحو 19,900 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافية، كما رفعت شركة بشاي للصلب أسعارها إلى نحو 20.976 الف جنيه شامل الضريبة.

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بدء صرف معاشات اليوم بزيادة 13%

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صباح اليوم الجمعة في صرف زيادة المعاشات بنسبة 13%، اعتبارا من غد، وذلك بحد أدني 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيه من ماكينات الصرف الآلي، وأوضح جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.

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التبادل التجاري بين الصين والاتحاد يبلغ ملياري دولار يوميا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن القمة الأوروبية الصينية جرت اليوم في جو شديد التوتر بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، ‏وأضافت، في مؤتمر صحفي عقب القمة الأوروبية الصينية، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي يبلغ أكثر من ملياري دولار يوميا، وذلك حسبما أوردته «الجزيرة»، مساء اليوم الجمعة.

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تسويق السياحة الثقافية تدعو لحملة طرق الأبواب الأسواق المصدر للسياحة

دعت لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلي ضرورة طرح حلول خارج الصندوق بهدف تخفيف الآثار الناتجة عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، علي قطاع السياحة المصري، خاصة و أن كلا السوقين يمثل ما يقرب من ثلث حجم الحركة الوافد إلي المدن السياحية المصرية.

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الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 975 جنيها

تراجعت أسعار الذهب 3 جنيهات في أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرا بتراجع المعدن الأصفر في البورصات العالمية، حيث سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 975 جنيها، مقارنة بـ 978 جنيها في ختام تعاملات أمس، وتراجع سعر جرام عيار 24 ليسجل نحو 1116 جنيها، كما هبط سعر جرام عيار 18 ليسجل نحو 834 جنيها، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7800 جنيها بتراجع قدره 24، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية.

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بنك مصر يتيح خدماته بدون مصاريف لمدة 90 يوماً عبر تطبيق الانترنت

نطلاقاً من إيمان بنك مصر بأن التطور التكنولوجي أصبح اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، حرص البنك على التوسع في تقديم العديد من الخدمات الرقمية مجاناً لعملائه في الفترة من الأول من ابريل و حتى الثلاثون من يونيو 2022 عبر تطبيق الإنترنت و الموبايل البنكي BM Online منها إصدار البطاقات الائتمانية و بطاقات الخصم الفوري مجاناً بدون مصاريف، منح القروض الشخصية، التمويل العقاري، القروض التجارية و الحكومية بدون مصاريف إدارية، بالإضافة إلى فتح الحسابات و الحصول على دفاتر الشيكات مجاناً بدون مصاريف، كذلك عمل تحويلات ACH مجاناً بدون مصاريف، أما بالنسبة لخدمات دفع الفواتير فيتم إعفاء العميل من المصارف الخاصة بالبنك.

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