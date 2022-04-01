تموين الشرقية: ضبط نصف طن مواد غذائية مجهولة المصدر في مصنع بالزقازيق

شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية بمركز الزقازيق بالشرقية، حملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق بنطاق مركز ومدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 10506 جنح مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، ضد المدعو م س م، صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بناحية قرية النخاس؛ وذلك لاستخدامه مواد غذائية مجهولة المصدر، فيما تم التحفظ على 35 جردل ورق عنب، وزن الجردل الواحد 13 كيلو جرامًا بالمحلول، بإجمالي نصف طن ورق عنب غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير المحاضر أرقام 10507 و10508 و10509 جنح مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، ضد عمال إنتاج في مصانع مخللات بناحية عزبة لبيبة؛ لعدم حمل شهادات صحية، ومحاضر أخرى لأصحاب محال بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار.