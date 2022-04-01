مصر ترحب بهدنة اليمن: نتطلع أن تقود إلى تسوية شاملة للأزمة

رحَّبت مصر، اليوم الجمعة، بإعلان التوصُّل إلى هدنة في اليمن معربة عن تطلعها إلى أن تسهم في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته مساء الجمعة بعيد الإعلان عن التوصل للهدنة، إنّ مصر ترحب بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والمتضمن الإعلان عن هدنة لمدة شهرين اعتبارا من (السبت).

وأضاف البيان: «تتطلع مصر إلى أن تُسهم الهدنة في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، بما في ذلك المشاورات الحالية التي تستضيفها الرياض، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل بما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمنى الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء».

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، أن أطراف النزاع استجابت على نحو إيجابي لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين تدخل حيّز التنفيذ غدًا السبت.

وبحسب الأمم المتحدة، يمكن تجديد الهدنة بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة الأطراف.

وخلال هذين الشهرين، يعتزم جروندبرج تكثيف عمله مع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة التدابير الاقتصادية والإنسانية العاجلة، واستئناف العملية السياسية، وقال - في بيان: «أدعو الأطراف إلى التقيّد التام بالهدنة وعناصرها واحترامها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذها على الفور».

وأشار إلى أنّ الهدف من هذه الهدنة هو منح اليمنيين استراحة ضرورية من العنف والتخفيف من المعاناة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الأهم من ذلك (إحياء) الأمل في إنهاء هذا الصراع.