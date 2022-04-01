الإغلاق بسبب كوفيد-19 يدخل حيز التنفيذ في الجزء الغربي من شنغهاي

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دخلت المرحلة الثانية من الإغلاق بسبب كوفيد-19 في شنغهاي حيز التنفيذ على 16 مليون شخص إضافي من سكان الجزء الغربي من المدينة الساحلية الصينية.

وتم تمديد حظر التجول الساري بالفعل في المقاطعات الشرقية والجنوبية من المدينة التي يقطنها 26 مليون شخص ليشمل المقاطعات الغربية اليوم الجمعة.

وحتى يوم الاثنين، سيسمح فقط للسكان بمغادرة منازلهم من أجل إجراء فحص كوفيد-19.

ومع وصول المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، شهدت الصين أسوأ موجة من العدوى منذ بداية الجائحة قبل عامين .

وعلى الرغم من أن الأعداد منخفضة بالمقارنة مع الأعداد دوليا، إلا أن الحكومة تتبع استراتيجية صفر-كوفيد، والتي يجري اختبارها في مواجهة النوع الفرعي بي إيه 2 من المتحور أوميكرون.

ونجحت السلطات حتى الآن في مكافحة حالات تفش طفيفة من خلال حظر التجول وإجراء الفحوصات الجماعية وفرض الحجر الصحي.

وتعد شانغهاي ومقاطعة جيلين بشمال شرق الصين حاليا أكثر المناطق تضررا.

وأفادت لجنة الصحة في بكين اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 358 إصابة جديدة يوم الخميس في المدينة الساحلية، بينما تم إحصاء 4144 حالة أخرى بدون أعراض.