رئيس القطاع الديني بالأوقاف: تطهير وتعقيم المساجد يوميا عقب الانتهاء من صلاة التراويح

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّ الوزارة بدأت بالفعل أعمال تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لحلول شهر رمضان الكريم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة السر" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي خالد ميري، عبر شاشة "صدى البلد"، أنّ هذه الأعمال مستمرة خلال شهر رمضان بشكل يومي، حيث سيتم غلق المساجد فور الانتهاء أداء الصلاة لمباشرة هذه الأعمال.

وأوضح أنه سيتم توفير كمامات في المساجد لإتاحتها أمام المواطنين، داعيًّا المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على النفس البشرية خلال هذا الشهر الكريم.

في سياق متصل، أوضح عبد العزيز أنّ لن تكون هناك صلاة تهجد ولا اعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان المقبل، مؤكّدًا أنّ إجراءات إقامة صلاة التراويح ستكون بنفس الضوابط التي تم إقرارها في العام الماضي.