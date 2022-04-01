صادق باي يقود بيستونز للفوز على فيلادلفيا في الدوري الأمريكي للسلة

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سجل صادق باي 20 نقطة ليقود فريقه ديترويت بيستونز للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 102 / 94 خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، الجمعة، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كاد كونينجهام 27 نقطة لفريق ديترويت، الذي حقق أول انتصار له بعد ثلاث هزائم متتالية.

في المقابل سجل جويل إمبيد 37 نقطة و15 متابعة وأضاف جيمس هاردن 18 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة لفريق سفنتي سيسكرز.

وفي بقية المباريات، فاز ميلواكي بكس على بروكلين نتس 120 / 119 بعد الوقت الإضافي، وأتلانتا هوكس على كليفلاند كافالييرز 131 / 107.

كما فاز أيضا شيكاغو بولز على لوس أنجليس كليبرز 135 / 130 بعد الوقت الإضافي ، ويوتا جاز على لوس أنجليس ليكرز122 / 109.