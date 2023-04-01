السودان: اجتماع لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي

أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، أن اجتماعا سيعقد اليوم السبت، بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، الذي تعذر توقيعه في ميقاته بسبب عدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة.



ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن يوسف قوله إن جميع الأطراف ستواصل "انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته".