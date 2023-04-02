الكويت تحذر من السفر إلى تنزانيا وغينيا الأستوائية لرصد فيروس ماربورج فيهما

أهابت وزارة الخارجية الكويتية، بمواطنيها، تجنب السفر إلى كل من جمهوريتي تنزانيا المتحدة وغينيا الإستوائية في الوقت الراهن وبالمواطنين المتواجدين في تلك الدول إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية الوقائية الصادرة من قبل السلطات الصحية المحلية التي يتم الإعلان عنها هناك.

وذكرت الخارجية الكويتية -في بيان اليوم السبت- أن ذلك جاء بناء على الإعلان الصادر من قبل السلطات الصحية في جمهوريتي تنزانيا المتحدة وغينيا الإستوائية من رصد تفشيات لمرض حمى فيروس (ماربورغ) في هاتين الدولتين وإستنادا إلى توصيات المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووزارة الصحة في دولة الكويت.

ودعت الخارجية الكويتية، رعاياها المتواجدين في تلك الدول الى التواصل مع سفارتي دولة الكويت في كل من جمهورية تنزانيا وجمهورية الجابون (المحالة إلى جمهورية غينيا الاستوائية) في حال طلب المساعدة.