محاكمة عامل ديلفري متهم بقتل مدير نادي في الشيخ زايد

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، جلسة محاكمة عامل ديلفري، لاتهامه بقتل مدير نادي في الشيخ زايد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود.

وأسندت التحقيقات للمتهم أنه في 2 / 2 / 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد محافظة الجيزة، قتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، حيث بث الشيطان في نفسه فكرة الخلاص منه والاستيلاء على ماله، فاستجلب أداة، وانهال بها على رأسه فأحدث إصابته.

وتابعت التحقيقات أن المتهم استل سكينا، وسدد للمجني عليه طعنات متعددة، تجاه مواضع قاتلة، قاصدا من ذلك قتله، ولم يكف عن التعدي إلا حين أيقن وفاته.

ووفق التحقيقات، فقد ارتبطت بتلك الجناية جنحة سرقة ارتكبها المتهم، وهي أنه في ذات الزمان والمكان وعقب إتيانه لأفعاله محل الاتهام السابق، سرق المبالغ النقدية والمنقولات المبينين بالأوراق، والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك ليلا من داخل مسكنه، ولاذ بالفرار.