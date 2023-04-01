الاستخبارات البريطانية: فشل هجوم روسيا الشتوي في أوكرانيا

قال خبراء عسكريون في بريطانيا، في أحدث تقييم استخباراتي اليوم السبت، إن محاولات روسيا لتعزيز سيطرتها العسكرية على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا قد فشلت.

وكتبت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف الذي تولى قيادة "العملية العسكرية الخاصة" يوم 11 يناير، حاول "إطلاق هجوم شتوي عام بهدف توسيع السيطرة الروسية على منطقة دونباس بأكملها".

وأضافت: "بعد مضي ثمانية أيام، يبدو على نحو متزايد أن هذا المشروع فشل".

وتابعت الوزارة أن "القوات الروسية لم تحقق سوى مكاسب هامشية على حساب عشرات الآلاف من الضحايا" في الكثير من المناطق على طول الجبهة.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثات يومية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل مستهدفة.