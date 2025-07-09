فرنسا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض طلب لوبان إلغاء حظر ترشحها للانتخابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان تعليق قرار المحكمة بخصوص استبعادها المؤقت من الترشح للانتخابات.

ورفض قضاة المحكمة في ستراسبورج، اليوم الأربعاء، بالإجماع طلب لوبان للحصول على إعفاء.

وكانت لوبان قد قدمت الطلب العاجل قبل يوم واحد فقط.

وكانت محكمة فرنسية قد أدانتها، في نهاية مارس، بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي.

وكان أكثر ما أثار الجدل في الحكم هو حظر لمدة خمس سنوات على ترشح لوبان للمناصب العامة. وقد بدأ تنفيذ هذا الحكم فورا، رغم تقديم استئناف لم يتم الفصل فيه بعد.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في هذا الاستئناف العام المقبل.