ترامب ينذر 4 دول عربية بتطبيق رسوم جمركية تصل إلى 30%

تواجه عدد من الدول العربية تهديدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على وارداتها إلى السوق الأمريكي، بداية من أغسطس المقبل، وذلك بعد انتهاء المهلة البالغة 90 يومًا التي منحها ترامب للدول لتجنب فرض هذه الرسوم عبر إبرام اتفاق تجاري.

تشمل قائمة الدول العربية المهددة بتطبيق تعريفات جمركية على بضائعها كلا من العراق والجزائر وليبيا، التي قد تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 30%، وتونس بنسبة 25%.

وجاء ذلك خلال سلسلة من الإنذارات التي أرسلها ترامب إلى 14 دولة حول العالم، يحثهم فيها على سرعة إبرام اتفاق تجاري بعد انتهاء المهلة المقررة.

وكان ترامب قد منح مهلة 90 يومًا لجميع الدول لخفض الرسوم إلى 10%، لإتاحة الوقت للمفاوضات وتوقيع اتفاق تجاري يجنّب فرض رسوم جمركية على بضائعها.

لكن لم تتوصل سوى ثلاث دول فقط، هي بريطانيا وفيتنام والصين، إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.