السفير الإيراني ببغداد: طهران لم تفكر أبدا في اجتياح إقليم كردستان العراق

قال السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، إن طهران لم تفكّر أبدًا في اجتياح إقليم كردستان العراق.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الإيراني لوسائل إعلام عراقية، ردا على محاولات لتوجيه الاتهام إلى إيران بالسعي لاجتياح إقليم كردستان العراق، واصفا هذه المزاعم بأنها "عارية عن الصحة تماما"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



ولفت السفير الإيراني في بغداد، إلى أن الاضطرابات الأخيرة داخل البلاد، كانت موجهة من قبل عناصر مناوئة في أربيل، مضيفا أن الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية قادمة من أربيل بهدف تنفيذ مخطط كبير.



وقال إن "إيران لا تعمل على تصدير أزماتها إلى خارج البلاد، لكنها تواجهه أعمالا إرهابية قادمة من الإقليم بما في ذلك عمليات التجسس التي تنفذها أمريكا باستخدام الطائرات المسيرة التي تحلق بين حين واخر فوق الحدود الإيرانية العراقية".



وأعلن الدبلوماسي الإيراني، أن طهران بعثت إلى وزارة الخارجية العراقية حتى الآن 18 مذكرة احتجاج على هذه الاعتداءات والانتهاكات.



وأضاف: "لدينا علاقات تاريخية مع الأكراد وإقليم كردستان العراق".