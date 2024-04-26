افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بالأهلي

تم افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي يستضيفها النادي، حتى يوم 4 مايو المقبل على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء، بمقر الجزيرة، بحضور ممثلي الاتحادين الإفريقي والمصري والوفود المشاركة في البطولة.
وحضر مراسم الافتتاح الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبشرة حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.
وأعلن الكابتن محمود الخطيب افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة خلال المراسم التي شهدت طابور عرض للفرق المشاركة.
وأسفرت قرعه البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من الأهلي والسجون الكيني وناصرية شباب بجاية الجزائري.