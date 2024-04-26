افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بالأهلي

تم افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي يستضيفها النادي، حتى يوم 4 مايو المقبل على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء، بمقر الجزيرة، بحضور ‏ممثلي الاتحادين الإفريقي والمصري والوفود المشاركة في البطولة.

وحضر مراسم الافتتاح الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والدكتور ‏أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبشرة حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة ‏الطائرة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وأعلن الكابتن محمود الخطيب افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة خلال المراسم التي ‏شهدت طابور عرض للفرق المشاركة.

وأسفرت قرعه البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من الأهلي والسجون الكيني وناصرية شباب بجاية الجزائري.