استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت 1 أبريل 2023.



- جاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:



استقر سعر حديد عز مسجلا 32135 جنيها للطن.

سجل سعر طن السويس للصلب مسجلا 32050 جنيها.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 29500 جنيه.

وسجل سعر طن حديد بشاي 29000 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32050 جنيها.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 29500 جنيه.

وسجل سعر حديد الجارحي 27000 جنيه للطن.



- جاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:



سجل سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 2000 جنيه.

واستقر سعر أسمنت النصر عند 1970 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل 1880 جنيها للطن.

وسجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1990 جنيها.

واستقر سعر طن حلوان أسمنت مسجلا 1990 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2020 جنيها.