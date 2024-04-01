محافظ قنا يستعرض تطبيق منظومة الضرائب العقارية الإلكتروني

استعرض اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددا من الضوابط المالية وآلية تسجيل الإقرارات وتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني كأحد مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وذلك خلال استقباله نصر سيد مصطفى وكيل الوزارة لمنطقة الضرائب العقارية بقنا، حيث تم التأكيد على التعاون المستمر بين محافظة قنا ومصلحة الضرائب العقارية، في عدد من الموضوعات الخاصة بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة الضرائب العقارية، إن القطاع نجح فى تطوير منظومة العمل الإداري والقضاء على كل المعوقات التي تعترض العمل فنيا وماليا وإداريا، والعمل على إنشاء منظومة بيانات حديثة تهدف إلى مواكبة التحديث والتطوير، لإعطاء المعلومات عن الضريبة العقارية بسهولة ويسر، وزيادة الوعي الضريبي لدى المأموريات والممولين المتعاملين معها لمد جسور الثقة بينهما مما ينعكس بآثار إيجابية لصالح العمل وزيادة الالتزام الطوعي للممولين، من خلال عقد دورات توعية عن الضريبة العقارية.