وزير الخارجية يتلقى عددا من الاتصالات من نظرائه العرب والأوروبيين للتهنئة بالتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة



تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء أمس وصباح اليوم، العديد من الاتصالات الهاتفية من نظرائه بالدول العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية والآسيوية، للإعراب عن ترحيبهم البالغ بالتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أكد الوزراء خلال الاتصالات على تقديرهم الكامل للدور الذي اضطلعت به القيادة المصرية الرشيدة والحكيمة؛ من أجل تيسير المفاوضات والتوصل لهذا الاتفاق التاريخي، الذي يدشن لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بما يضمن حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء وإطلاق سراح الرهائن وعدد من المحتجزين الفلسطينيين، فضلا عن دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الي قطاع غزة بالكميات المطلوبة؛ تمهيدا لإعادة إعمار القطاع مع بقاء الفلسطينيين علي أرضهم.

وقد أعرب الوزير عبد العاطي، خلال الاتصالات عن التطلع لأن يصبح التوصل للاتفاق إيذاناً بإغلاق فصل مظلم ومؤلم في تاريخ المنطقة استمر على مدى عامين متواصلين، ليضيف إلى معاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية القاسية على مدار ثمانية عقود، وأن يصبح هذا الاتفاق بداية لفصل جديد في المنطقة ينعم فيه الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي بالأمن والاستقرار، ويفتح الباب لسلام عادل ودائم بينهما.

وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب بخصوص غزة، والتي تشمل وقفا لإطلاق النار وتحرير الرهائن، مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وأسفرت محادثات غير مباشرة استضافتها مصر عن التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الإطار المكون من 20 بندا الذي اقترحه ترامب، والذي يهدف لإحلال السلام في القطاع.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام».

وأضاف «هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: «بعون الله سنعيدهم جميعا إلى الوطن»، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا للحكومة اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.

وأكدت حماس توصلها إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قائلة إن الاتفاق «يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى».

وأضافت: «ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه».