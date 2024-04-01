 للمرة الثانية.. رئيس مياه الشرب بالجيزة يكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية للقرآن - بوابة الشروق
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للمرة الثانية.. رئيس مياه الشرب بالجيزة يكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية للقرآن

يارا صابر
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 7:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 7:29 ص

كرم المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة،  "35" من الفائزين في المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم، للمرة الثانية، والتي تُقام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك التكريم، تزامناً مع المسابقة اليومية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية العاملين، في ضوء فعاليات حملة "معاً لختم القرآن الكريم في رمضان"، إذ يشهد التكريم، تسليم شهادات تقدير وجوائز للفائزين.

يُذكر، أن الاشتراك في المسابقة يتم عن طريق صفحه رعايه العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه" على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، حيث تهدف حملة "معاً لختم القرآن الكريم في رمضان" إلى قراءة جزء من القرآن الكريم، وعمل مسابقة يومياً تتضمن أسئلة في هذا الجزء، علي أن تُعلن نتيجة المسابقة يومياً وتُوزع الجوائز للفائزين علي مدار شهر رمضان الكريم.
 


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