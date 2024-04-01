الوكالة السورية للإعلام: مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق دمر بالكامل

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أفاد مصدر عسكري سوري، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل في حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم، مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الاثنين، عن المصدر قوله إن وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري، تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

ونوه أن العدوان أدى إلى تدمير البناء بكامله، ومقتل وإصابة كل من بداخله، قائلًا إن العمل جار على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض.

مصدر عسكري :حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق pic.twitter.com/alGSJPsp3n — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) April 1, 2024

هذا ونقلت وكالة «رويترز»، عن موقع SNN الإيراني قوله إن «إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير في دمشق».

كما ذكر موقع «نور نيوز» الإيراني، أن «السفير الإيراني لم يصب بمكروه في الهجوم الذي وقع بسوريا».

وكشف مصدر أمني لـ«رويترز» أن ضربة إسرائيلية على دمشق قتلت القائد بالحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.

الدمار الذي لحق بمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق جراء الغارة الإسرائيلية pic.twitter.com/OAWMILGERk — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) April 1, 2024