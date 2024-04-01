 كتائب القسام: قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين مركب جنوبي غزة - بوابة الشروق
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كتائب القسام: قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين مركب جنوبي غزة

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 3:05 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 3:05 م
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين مركب جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة "إكس" اليوم، إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب حيث قاموا باستهداف ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" واستهداف مجموعة مكونة من سبعة جنود في نفس المكان بقذيفة أخرى.

وأضافت أنه فور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس عملية طوفان الأقصى.

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