المرصد السوري: مقتل 6 باستهداف مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق

استهدفت صواريخ إسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، الأراضي السورية، حيث دمرت بناء ملحق بالسفارة الإيرانية على أوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كحصيلة أولية، وسط معلومات مؤكدة عن استهداف شخصية قيادية إيرانية.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن ما لا يقل عن 4 صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة البحوث العلمية في جمرايا بدمشق، مما أدى لاندلاع النيران في الموقع، فيما حاولت الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي لأهداف في سماء المنطقة.

وبالتوازي مع الهجوم، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، 30 مرة استهدفت خلالها إسرائيل الأراضي السورية؛ 22 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 59 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وبحسب المرصد، تسببت تلك الضربات بمقتل 115 من العسكريين بالإضافة لإصابة 47 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

13 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

19 من حزب الله اللبناني

12 من الجنسية العراقية

23 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

10 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

38 من قوات النظام

بالإضافة لاستشهاد 10 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدفات الإسرائيلية، بالإضافة لإصابة نحو 20 منهم.

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.