3 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين بعد انهيار جليدي بسويسرا

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فقد ثلاثة أشخاص على الأقل بعدما جرف انهيار جليدي في قرية زيرمات في سويسرا العديد من الأشخاص اليوم الاثنين، وسط مخاطر كبيرة من حدوث انهيارات جليدية في جبال الألب الجنوبية في النمسا وسويسرا.

وتبحث الشرطة عن ثلاثة أشخاص مفقودين على الأقل، حسبما قال متحدث باسم الشرطة مساء اليوم.

ومن الممكن أن يكون المزيد من الأشخاص قد جرفهم الانهيار الجليدي.

ومع ذلك، وفقا للمتحدث، لم تكن هناك تقارير في البداية عن أشخاص مفقودين.

وتعمل فرقة كبيرة من الشرطة ورجال الإنقاذ في الموقع، وفقا للمتحدث باسم شرطة مقاطعة فاليه. وتعتبر منطقة البحث منطقة واسعة للغاية.

وتقع قرية زيرمات أسفل قمة ماتيرهون السويسرية الشهيرة وأفادت الشرطة بأن الانهيار الجليدي وقع في منطقة اعتاد المتزلجون المتمرسون التزلج فيها في ثلوج عميقة خارج مسارات التزلج المحددة والتي يتم التحكم فيها.

وقالت شرطة مقاطعة فاليه في وقت سابق على موقع "اكس" إن خدمات الإنقاذ بدأت عملية البحث عن المفقودين.

ووقع الانهيار الجليدي بعد الساعة الثانية مساء اليوم الاثنين.

وكان معهد أبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية (دبليو.إل.إف) قد حذر صباح اليوم من خطر كبير من حدوث انهيارات جليدية كبيرة.

ومن جانبه، قال المعهد السويسري لأبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية (إس.إل.إف) في دافوس اليوم الاثنين: "من المتوقع حدوث انهيارات جليدية كبيرة جدا وأحيانا ضخمة للغاية".

وأشار تقرير حول الانهيارات الجليدية في إقليم تيرول بالنمسا إلى "حالة انهيار جليدي خطيرة جزئيا"، مع وجود مخاطر خاصة فوق خط أشجار جبال الألب.

وكان هناك الكثير من الجليد المتساقط حديثا على ارتفاعات أعلى في الأيام السابقة.

وتسببت الرياح القوية في حدوث تراكمات كبيرة من الثلوج المنجرفة، والتي هي عرضة بشكل خاص للانهيار.

وأضاف التقرير أن الانهيارات الجليدية التلقائية على ارتفاعات عالية يمكن أن تجرف الثلوج الرطبة القديمة على ارتفاعات متوسطة.

وذكر التقرير أن خبراء الانهيارات الجليدية يراقبون الأوضاع في منتجعات التزلج من أجل إغلاق ممرات التزلج المعرضة للخطر.

ويتعرض المتزلجون خارج ممرات التزلج المحددة لخطر أكبر.

ولقي 14 شخصا حتفهم في 12 حادث انهيار جليدي في سويسرا في شتاء 2023-2024 حتى نهاية مارس الماضي.