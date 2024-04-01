انهيار جليدي يجرف عدة أشخاص في سويسرا

جرف انهيار جليدي العديد من الأشخاص في قرية زيرمات في سويسرا اليوم الإثنين، وسط مخاطر كبيرة من حدوث انهيارات جليدية في جبال الألب الجنوبية في النمسا وسويسرا.



وقالت الشرطة في مقاطعة فاليه على موقع "إكس"، إن خدمات الإنقاذ بدأت عملية البحث عن المفقودين.



ووقع الانهيار الجليدي بعد الساعة الثانية مساء (1200 بتوقيت جرينتش) اليوم الإثنين، وكان معهد أبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية (دبليو.إل.إف)، قد حذر صباح اليوم الإثنين، من خطر كبير من حدوث انهيارات جليدية كبيرة.



من جانبه قال المعهد السويسري لأبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية (إس.إل.إف) في دافوس اليوم الإثنين: "من المتوقع حدوث انهيارات جليدية كبيرة جدا وأحيانا ضخمة للغاية".



وأشار تقرير حول الانهيارات الجليدية في إقليم تيرول بالنمسا إلى "حالة انهيار جليدي خطيرة جزئيا"، مع وجود مخاطر خاصة فوق خط أشجار جبال الألب.



وكان هناك الكثير من الجليد المتساقط حديثا على ارتفاعات أعلى في الأيام السابقة.



وتسببت الرياح القوية في حدوث تراكمات كبيرة من الثلوج المنجرفة، والتي هي عرضة بشكل خاص للانهيار.



وأضاف التقرير أن الانهيارات الجليدية التلقائية على ارتفاعات عالية يمكن أن تجرف الثلوج الرطبة القديمة على ارتفاعات متوسطة.



وذكر التقرير أن خبراء الانهيارات الجليدية يراقبون الأوضاع في منتجعات التزلج من أجل إغلاق ممرات التزلج المعرضة للخطر.



ويتعرض المتزلجون خارج ممرات التزلج المحددة لخطر أكبر.



ولقي 14 شخصا حتفهم في 12 حادث انهيار جليدي في سويسرا في شتاء 2023-2024 حتى نهاية مارس الماضي.