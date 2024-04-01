مولدوفا تخوض تجربة استبدال الغاز الطبيعي الأمريكي بالروسي

قالت وزارة الطاقة إن مولدوفا بصدد استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لأول مرة عبر اليونان، كجزء من تجربة لاستخدام إمدادات بديلة حيث تواصل البلاد جهودها لوقف اعتمادها على الغاز الروسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الطاقة المولدوفية، ومقرها كيشيناو، تأكيدها في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، وصول 6ر2 مليون متر مكعب من الغاز الأمريكي على متن سفينة شحن إلى ميناء ألكسندروبوليس في اليونان، مشيرة إلى أن هذه الكمية ستغطي الاستهلاك المحلي للأسر المولدوفية اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.

وقال فيكتور بينزاري، القائم بأعمال مدير شركة إنيرجوكوم، مشغل سوق الطاقة في مولدوفا، في البيان، إن مولدوفا تستعد "لأي تطورات" مع انتهاء عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في نهاية عام 2024، وأشارت جارتها التي مزقتها الحرب إلى أنها لن تتفاوض على تمديد للعقد.