5 إصابات بالرصاص في هجوم لمستوطنين على بلدة دوما بالضفة الغربية

أدان رئيس بلدية دوما بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، سليمان حسن، هجوم أكثر من 300 مستوطن إسرائيلي مدججين بالسلاح على البلدة من جهتها الغربية.

وأشار حسن، إلى إطلاق المستوطنين النار بشكل عشوائي على المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم وأراضيهم.

وقال في تصريحات لشبكة الجزيرة الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، إن جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي كانا متواجدين في المكان وقدما الحماية للمستوطنين المهاجمين.

وأضاف أن قوات الاحتلال استخدمت القنابل الغازية ضد الأهالي، لافتا إلى إصابة أكثر من 5 مواطنين بشظايا ورصاص حي.

وأشار إلى إضرام المستوطنين النيران في مزارع لتربية المواشي وحرق ما لا يقل عن خمس مركبات للمواطنين.

وأكد أن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل البلدة تمنع وصول سيارات الإسعاف أو خروجها لنقل المصابين، لافتا إلى أن بعض الطواقم تمكنت من الدخول وإجلاء عدد من الجرحى.

ونوه بأن الهجوم ليس الأول من نوعه، مشيرا إلى حدوث هجوم مماثل العام الماضي شارك فيه أكثر من 1500 مستوطن، وقدرت خسائر المواطنين آنذاك بنحو 5.5 مليون شيكل.