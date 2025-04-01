روسيا: نحضر لعقد اجتماع ثاني مع أمريكا لحل الخلافات

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه يجري التحضير لعقد اجتماع ثاني بين روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف لافروف في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التحضير للقاء ثاني بين روسيا والولايات المتحدة.

كما أوضح أنه "يرى تقدما ناشئا ورغبة من الشركاء الأمريكيين في إزالة العقبات غير المقبولة أمام عمل دبلوماسيي بلدينا"، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

وأكد لافروف أن روسيا بحاجة إلى أفعال ملموسة، وليس وعودا، لتجديد مبادرة البحر الأسود، مشيرا إلى أن الأمريكيين يدرسون حاليا مقترحات الجانب الروسي.

كما صرح لافروف بأن روسيا تلتزم بنسبة 100% بوقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال: "يلتزم الجيش الروسي بوقف إطلاق النار، الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالالتزام به بشكل صارم خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 مارس".